Mann (28) stahl Tierärzten im Bezirk Mattersburg Medikamente: Prozess

Der Mann dürfte bis vergangenen März zweimal in die Ordination der Tierambulanz Mattersburg eingestiegen sein und einmal in eine Tierarztpraxis in Stöttera (Bezirk Mattersburg). Mitgenommen haben soll er vor allem Narkose- und Betäubungsmittel.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wirft dem Mann das Verbrechen des gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch vor. In Mattersburg soll er insgesamt zumindest drei Flaschen des Narkosemittels Ketamin und fünf Packungen Tabletten entwendet haben. In Stöttera waren es laut Anklage eine Flasche Ketamin und Rompun, das zur Sedierung von Tieren eingesetzt wird.

Ein dritter Versuch, in die Tierambulanz einzusteigen, scheiterte. Am Dienstag muss sich der 28-Jährige ab 10.00 Uhr in einem für eine Stunde angesetzten Prozess vor Richterin Karin Knöchl verantworten.

