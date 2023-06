Wirtschaftsagentur: Campus für erneuerbare Energien in Mattersburg

So sichere man den Standort nachhaltig ab, bekräftigt Landesrat Leonhard Schneemann: „Wir forcieren den Wirtschaftsstandort und schaffen Synergien, von denen alle Firmen am künftigen Campus profitieren werden. Gleichzeitig treiben wir damit Projekte im Sektor der erneuerbaren Energie voran und gehen damit weitere Schritte in Richtung Klimaneutralität.“ Das Leistungsspektrum der DFT hat sich hier bislang auf Holzbau, Dachdeckerei, Fassaden, Spenglerei und Abdichtungen erstreckt. Die Wirtschaftsagentur Burgenland beweise mit der geplanten Ausrichtung erneut Fingerspitzengefühl am Puls der Zeit, so Schneemann weiter: „Mit dem neuen Campus und den neuen Firmen wird das Angebot auf einem zukunftsträchtigen Sektor weiterentwickelt. Arbeitsplätze werden geschaffen, die Region profitiert enorm.“ Bis Herbst 2023 soll die Zahl der Arbeitsplätze am Standort auf insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwachsen.

Die Wirtschaftsagentur Burgenland hat kürzlich gemeinsam mit privaten Investoren die Liegenschaft der DFT in Mattersburg von DI Manfred Strodl erworben. DI Strodl erbrachte damals in Kooperation mit dem Land Burgenland eine aktive Vorleistung bei der Absicherung des Unternehmens. Nun wird er sich in den Ruhestand zurückziehen und die Weiterentwicklung des Standorts übergeben. Die Wirtschaftsagentur wird im Zuge dieser Transaktion die Geschäftsanteile an der DFT von Strodl übernehmen.

„Future-Tech"-Campus entsteht

„Das Areal bietet genügend Platz, um neue Betriebe mit Fokus auf dem Sektor der erneuerbaren Energie und verwandter Bereiche anzusiedeln. Beispielsweise wird die SOLAH Group, die sich auf die Installation und den Betrieb von PV-Anlagen spezialisiert hat, ihren Hauptsitz an den Standort nach Mattersburg verlegen. Weitere Unternehmen am künftigen Campus sind die Krone Sonne GmbH, sowie die Burgenland Energie. Bevor eine neue PV-Anlage installiert werden kann, ist oft eine Sanierung des Daches erforderlich. Dies kann nun im engen Austausch mit der DFT synergetisch angeboten werden. Hier sehe ich enormes Potential für die Firmen“, so Mag. Harald Zagiczek, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland.

Langfristiges Ziel müsse sein, weitere junge und zukunftsträchtige Unternehmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energie nach Mattersburg zu ziehen und den Standort auszubauen. Ein weiterer, wichtiger Schritt ist auch die Ansiedlung der Firma Scioflex Hydrogen, ein Vorzeigeunternehmen im Bereich Material-Know-How und Materialphysik von Kunststoffen und Elastomeren. Sie wird eine Vorreiterrolle für Materialcharakterisierung im Bereich Wasserstoff übernehmen. Solch innovative Unternehmen seien wichtige Treiber für die Nutzung und den Ausbau erneuerbarer Energien, so Schneemann: „Die Wirtschaftsagentur Burgenland erweist sich dabei als zuverlässiger Partner, um das Burgenland weiterhin als attraktiven Wirtschaftsstandort zu positionieren und gleichzeitig Klimaneutralität voranzutreiben. Der Campus ist ein gutes Beispiel dafür, wie Wirtschaftsinteressen und Klimaschutz vereinbar sind. Die künftigen Unternehmen werden vor Ort den Bereich Photovoltaik weiterentwickeln, aber auch gebäudetechnisch bringen wir die Energieversorgung am Standort direkt mittels PV-Anlagen auf den neuesten Stand.“