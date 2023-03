Frauenfrühstück in Stöttera

Anlässlich des anstehenden Weltfrauentages lud die Gemeinde Zemendorf-Stöttera am Samstag zum Frauenfrühstück in den Gemeinschaftsraum des ehemaligen Gemeindeamts ein. Es gab ein großes Buffet, an dem sich die Gäste bedienen konnten. Von diversen Aufstrichen über verschiedene Käse- und Wurstsorten bis hin zu einer großen Auswahl an Broten und Weckerl, war für jeden was dabei.

Erna Ehrenreich-Connor und Johanna Zeichmann bereiteten das Frühstück vor. Petra Connor-Geisinger, Sabrina Ehrenreich und Andrea Schachinger genossen gemeinsam den Morgen beim Frauenfrühstück. Franz Kroyer, Johann Jelensics und Helga Mangold hatten eine gute Zeit. Heri und Anna Krispiel frühstückten gemeinsam mit Christa Reuter.

