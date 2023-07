Wiesen: Waldführung für den guten Zweck

Verena Entscheff-Pinter ist vieles: Diplompsychologin, klinische und Gesundheitspsychologin, Tanztherapeutin, Elternberaterin, Entspannungstrainerin und Wald- und Kräuterpädagogin. Als Psychologin hat sie eine Praxis in Mattersburg und hat dort schon vielen Menschen durch ihre Arbeit geholfen. Nebenbei gibt sie auch diverse Workshops und Kurse in der Seelenwärmerei, einem Seminarhaus in der Gemeinde Wiesen und ist auch in Forchtenstein als Waldpädagogin tätig. Eine besondere Veranstaltung hat sie am 29. Juli geplant, hierbei geht es um eine Benefizveranstaltung für ihre krebskranke Freundin Marion.

Den Reinerlös bekommt Marion

Marion ist laut Angaben von Entscheff-Pinter eine junge Südburgenländerin mit zwei jungen Kindern, die alles dafür tut, um ihren Krebs zu bekämpfen beziehungsweise , mit diesem zumindest zu leben. Vor etwa zwei Jahren bekam die damals 38-Jährige die Diagnose Darmkrebs. Ihre beiden Kinder sind neun und fünf Jahre alt. Nachdem sie zwei Jahre voller Berg- und Talfahrten hinter sich hat, wird sie nun lebensverlängernd behandelt.„Oft geben ihr ihre Kinder und der Wunsch danach, noch lange für sie präsent sein zu können, den nötigen Antrieb dazu weiterzukämpfen“, berichtet Entscheff-Pinter, „gerade im Moment erhält Marion die 17. Chemotherapie.“ Die Nebenwirkungen dabei sollen sehr stark sein und ihr daher den Alltag erschweren. Um diesen Folgen entgegenzuwirken, existieren alternative Begleittherapien, welche Marion auch in Anspruch nimmt. Laut Entscheff-Pinter haben diese ihrer Freundin bisher sehr gut geholfen, jedoch müssen sie privat gezahlt werden. Die Kosten dabei belaufen sich auf etwa 150 Euro alle zwei Wochen. „Das ist natürlich sehr kostspielig und nicht einfach so leistbar für Marion“, erklärt Entscheff-Pinter, „da sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung derzeit nicht arbeiten gehen kann.“

„Seit etwa zwei Jahren bin ich tief berührt von dem Schicksal dieser jungen Frau.“ Verena Entscheff-Pinter

Um ihrer Freundin in dieser schwierigen Zeit zu helfen, beschloss Entscheff-Pinter eine Veranstaltung in ihrem Namen ins Leben zu rufen und Spendengelder für ihre Zusatztherapien zu sammeln. Aus diesem Grund gibt sie am Samstag ab 15: 30 Uhr bis 18 Uhr eine Familienwaldführung in ihrer Funktion als Wald- und Kräuterpädagogin. Treffpunkt ist am Parkplatz des Tennisplatzes Wiesen. Mit der Veranstaltung möchte sie den Familien etwas über die Schönheit der Natur näherbringen: Sie wird über die heimischen Pflanzen berichten, diverse Waldgeschichten für die Kinder erzählen und zeigen, wie viel Spaß man am spielerischen Experimentieren im Wald haben kann. „Ihr erfahrt dabei, wie ihr den nächsten Ausflug in die Natur für eure Kinder bereichern könnt“, so Entscheff-Pinter, „und bekommt Ideen und Impulse zu Spielen im Wald.“ Als Spendenbeitrag wird um ein Richtwert von 15 Euro pro Person gebeten.

Verena Entscheff-Pinter ist Psychologin in Mattersburg und gibt zahlreiche Kurse und Workshops nebenbei. Foto: https://www.psytalk.at/ueber-mich/, https://www.psytalk.at/ueber-mich/

Gleich im Anschluss an diese Veranstaltung findet dann eine „Feier des Lebens mit Trommelkreis für Jung und Alt“ in der oben genannten Seelenwärmerei statt. Dieser kann jedoch unabhängig von der Waldführung besucht werden und hängt nicht mit dieser zusammen. Bei dieser wird gemeinsam mit Instrumenten gespielt, gesungen und gegessen. Der Eintritt dafür ist freie Spende, jedoch wird wieder ein Richtwert von ungefähr zehn Euro pro Person vorgeschlagen. Der Reinerlös beider Veranstaltungen werden danach an Marion übergeben und dienen zu ihrer Unterstützung. Alle näheren Informationen zu der Veranstaltungen sind auf der Seite „www.psytalk.at“ von Verena Entscheff-Pinter zu finden. „Ein großes Danke jetzt schon an alle, die mitwirken werden und dabei sind“, bedankt sich Entscheff-Pinter.