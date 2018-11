Am 16. November organisierten der Verein „Geben für Leben“ zusammen mit dem Samariterbund eine großartige Typisierungsaktion in Draßburg, wo sich 355 Menschen für den Buben und natürlich auch für alle Patienten, die gesunde Stammzellen benötigen, typisieren ließen. Am 24. November überraschte die Familie den Verein mit der frohen Botschaft: Maxi hat einen Spender gefunden!

Für den an Leukämie erkrankten jungen Patienten wurde in der weltweiten Datenbank nun endlich ein passender "genetischer Zwilling" gefunden. Viele Menschen haben sich für ihn typisieren lassen und vielleicht findet man man durch die Aktion für Maxi sogar weitere Lebensretter für andere schwerkranke Menschen