Angeblicher Vandalismus Schattendorfs Ortschef dementiert Beschwerde von Soprons Bürgermeister

Parkende Autos von ungarischen Pendlern sollen von Vandalen beschädigt worden sein. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

D er Bürgermeister von Sopron Ciprian Farkas erhebt in einem Brief Beschwerde über Beschädigungen an geparkten Autos ungarischer PendlerInnen. Schattendorfs Bürgermeister Thomas Hoffmann weist „ungarnfeindliche Stimmung“ zurück und will sich gegebenenfalls rechtliche Schritte dagegen vorbehalten. Das gute nachbarschaftliche Verhältnis soll nicht beeinträchtigt werden.