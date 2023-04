Mutiger Trafikant verscheuchte mit Brecheisen „bewaffnete“ Täter

Die beiden Täter versuchten gegen 1 Uhr unter Zuhilfenahme eines Brecheisens einen Zigarettenautomaten in Antau aufzubrechen. Der Automat besaß eine Sicherung und verständigte mit stillem Alarm einen Angestellten der Trafik. Als dieser dann persönlich Nachschau hielt, nahm er die beiden Täter mit dem Brecheisen war. Die ertappten Täter brachen den Versuch daraufhin ab und flohen in unbekannte Richtung. Der Angestellte verständigte die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Kriminalbeamte stellten am Automaten und der nahen Umgebung Spuren sicher. Die Polizeiinspektion Zemendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

