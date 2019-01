Dass man sich nicht blindlings auf sein Navi verlassen sollte, diese Erfahrung machte am Dienstag der Vorwoche ein rumänischer Lkw-Fahrer. Er mit seinem mit Pellets vollbelandenen Lastwagen in Antau in Richtung Gewerbepark unterwegs und folgte seinem Navi.

Dieses lotste den Lkw-Fahrer auf eine nicht befestigte Straße, hinter dem Wulkaprodersdorfer Lagerhaus. Er blieb mit seinem Lastwagen in dem aufgeweichten Ackerboden stecken und konnte weder nach vor noch zurück. Für ihn und seinen Lastwagen war hier schließlich Endstation. Zufällig war zur gleichen Zeit Antaus Bürgermeister Adalbert Endl mit seinem Traktor in diesem Gebiet unterwegs und sah den hängengebliebenen Lkw.

Nicht hundertprozentig auf Navi verlassen

Kurzerhand leistete er Erste Hilfe und zog mit seinem Traktor den Lkw aus dem Acker. „Im ersten Moment habe ich gar nicht geglaubt, dass ich ihn herausbekomme“, stellt Bürgermeister Endl fest. Für ihn war es eine richtige Herausforderung. Glück im Unglück hatte der Lkw-Fahrer: Endl hatte zufällig auf seinem Traktor das Schneeschild montiert. Damit konnte er den aufgeweichten, unebenen Boden begradigen und so den Lkw nach rund eineinhalb Stunden herausziehen.

Laut Feuerwehrkommandant Christoph Schuber war es nicht der erste derartige Fall. Bereits drei Mal gab es einen derartigen Fall in Antau. Dieses Mal musste die Feuerwehr nicht ausrücken, da der Bürgermeister gleich half.

Der Expertenrat dazu: Man sollte sich nicht immer auf das Navi verlassen. Wenn die befestigte Straße, der Asphalt endet, sollte man nicht mehr weiterfahren.