Anteilnahme war groß Nach Rauferei verstorbener Familienvater in Schattendorf beerdigt

E in 42-jährige Burgenländer, der vor Weihnachten infolge einer Rauferei gestorben ist, ist am Freitag in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) beerdigt worden. Trauer und Anteilnahme waren groß.