Pöttsching: Verkehrsberuhigung am Hauptplatz

Ein Punkt bei der vergangenen Gemeinderatssitzung am 29. März war die Verkehrsberuhigung am Hauplatz von Pöttsching. Der Verkehr in Pöttsching hat in den letzten Jahren verstärkt zugenommen, einerseits herrscht sehr viel mehr Durchzugsverkehr und andererseits gibt es mittlerweile mehr Geschäfte mit regem Kundenverkehr. „Ich freue mich, dass sich in Pöttsching die letzten Jahre so viel getan hat und durch einige Maßnahmen eine starke Belebung des Ortskerns stattgefunden hat“, erzählt Bürgermeister Martin Mitteregger, „jedoch stellt der rege Verkehr auf der Durchzugsstraße hier aber natürlich eine gewisse Gefahr dar, der wir nun aktiv begegnen wollen.“

Von der Trafik bis zum neuen Gemeindezentrum

Erste Bestrebungen mit einer Verkehrzählung gab es bereits in Pöttsching, relativ gegen Beginn der Bürgermeistertätigkeit von Mitteregger. „Diese verliefen damals aber leider ins Leere“, berichtet Mitteregger, „und aufgrund der geänderten Verhältnisse habe ich mich dazu entschieden, es neuerlich zu versuchen.“ Der Bereich rund um den Hauptplatz ist sehr beliebt, auch das neue Gemeindezentrum wird weiter vorne an der Wiener Neustädter Straße errichtet. Mit der Gemeindestube und der Post tummeln sich somit in Zukunft noch mehr Menschen in diesem Bereich. Noch dazu befindet sich dort verkehrstechnisch eine sehr unübersichtliche Kurve und mehrere Gewerbe wie ein Kaffeehaus, ein Friseur sowie der Eingang zum Meierhof, der für die meisten Veranstaltungen in Pöttsching genutzt wird. Die Kirche befindet sich ebenfalls in diesem Bereich. Geplant wird also, dass sich die neue, verkehrsberuhigte Zone von der Trafik über die Volksschule bis zum neuen Gemeindezentrum, welches im Herbst bereits fertiggestellt wird, erstreckt und so den gesamten Bereich Hauptplatz einschließt. Angesucht wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 kmh, welche Begleitmaßnahmen noch folgen werden, ist derzeit noch unbekannt. Bei der letzten Sitzung wurde eben dieses Vorhaben diskutiert und schließlich einstimmig beschlossen, einen entsprechenden Antrag an die BH Mattersburg zu stellen.

