Mattersburger City nach halbem Jahr wieder ohne Umleitung befahrbar

Am 27. Februar wurde mit mehrphasigen Sanierungsarbeiten gestartet. In Bereichen der Innenstadt wurden die Wasser- Strom- und Gasleitungen erneuert. Betroffen von den Bauarbeiten waren die Michael Kochstraße, der Parkplatz beim Florianihof und der Innenhof der EBSG-Siedlung in der Kochstraße. Die finale Phase betraf den Bereich der Michael Kochstraße vom Billa bis zur Firma Pingitzer, am Freitag dieser Woche erfolgten die letzten Haupt-Arbeiten, seit Samstag ist die Mattersburger Innenstadt wieder ohne Umleitungen passierbar. In der kommenden Woche gibt es noch kleinere Arbeiten, eine Sperre der Kochstraße ist nicht vorgesehen.