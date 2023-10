Post-Zustellbasis in Walbersdorf: Eröffnung im Sommer 2024 geplant

Aktuell wird der Bezirk Mattersburg von der Post von drei Standorten aus und zwar von Neudörfl, Marz und Pöttsching aus beliefert. Im Walbersdorfer Gewerbegebiet „Am Anger“ kaufte die Post ein Areal, um dort eine zentrale Postzustellbasis zu errichten.

Die Gründe, warum man sich zu diesem Schritt entschlossen hat? „Aufrund des anhaltenden Paketwachstums entsprechen viele der bestehenden Zustellbasen nicht mehr den logistischen Anforderungen und die Kapazitäten sind ausgelastet. In der Konzeption neuer Standorte wird auf logistische Optimierung geachtet, Mattersburg als Bezirkshauptstadt mit dichtem Zustellgebiet ist dahingehend ein optimaler Standort“, erläutert Michael Homola, Pressesprecher der Post.

Die ersten Arbeiten wurden bereits durchgeführt. Foto: Richard Vogler

Die ersten Arbeiten beim Areal im Gewerbegebiet, das sich an der B50 in unmittelbarer Nähe zum FMZ 2000 befindet, haben bereits stattgefunden. „In Vorbereitung der Bauplanung und für die Einholung der notwendigen Genehmigungen wurde ein Bodengutachten durchgeführt“, erklärt Homola die Arbeiten.

Die Grundstücksgröße beträgt rund 9.300 Quadratmeter, die Gesamtnutzfläche innen inklusive Verwaltung und Nebenflächen beläuft sich auf zirka 1.900 Quadratmeter. Laut Homola ist das Ziel für die Inbetriebnahme im frühen Sommer kommenden Jahres.

Der Standort Neudörfl wird nach Niederösterreich verlegt. „Die Paketbasis Neudörfl steht in Zusammenhang mit der kürzlich eröffneten neuen Postbasis Wr. Neustadt. Nach der derzeitigen Hochlaufphase werden die Touren aus Neudörfl nach Wr. Neustadt verschoben und der alte Standort Neudörfl aufgelassen“, so Homola. Dem Vernehmen nach werden die Postzustellbasen Pöttsching und Marz in Walbersdorf eingegliedert, was man von Seiten der Post aktuell nicht besätigt: „Das Neubauprojekt in Mattersburg befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, die Detailplanung läuft derzeit noch“, so Homola abschließend im Gespräch mit der BVZ.