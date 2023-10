Mattersburg: KIK hat geschossen, Trend's Center wird folgen

Die Arena Mattersburg ist um ein Geschäft ärmer: Im Teil „West“ ließ der Textil-Discounter KIK kürzlich seine Mattersburger Filiale auf. Was in der Arena nicht das erste Geschäft ist, das im heurigen Jahr zusperrte. Jump Sportswear im März, Ende August die Kern-Bäckerei und das Schuhgeschäft Delka im September. Die BVZ fragte bei KIK bezüglich Gründe für die Schließung an, bislang gab es diesbezüglich keine Stellungnahme.

Bis zum Jahresende gibt's beim Trend's Center im FMZ2000 noch Abverkauf. Foto: Richard Vogler

Auch im zweiten Fachmarktzentrum am Stadtrand von Mattersburg, dem FMZ2000, wird es eine Schließung geben, und zwar jene vom „Trends Center“ mit Ende des Jahres. „Der Vermieter hat uns zunächst mitgeteilt, dass er jenes Gebäude, wo wir eingemietet sind, verkaufen will und dass wir vom neuen Besitzer als Mieter nicht mehr erwünscht sind. Nun habe ich wieder gehört, dass dieser angebliche abgesprungen ist. Was nun wirklich Sache ist, weiß ich nicht. Für mich steht fest, dass wir mit Jahresende schließen werden“, berichtet Franz Gius, Geschäftsführer der Trend's Center-Kette, die in Österreich insgesamt acht Fialien betreibt. Im Burgenland gibt es neben Mattersburg auch in Güssing einen Standort. Bis zur Schließung gibt es noch einen Abverkauf mit 30 Prozent Rabat (ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel und „Schnäppchen“-Artikel). Ganz die Hoffnung auf einen Mattersburger Trend's Center hat Gius nicht aufgegeben. „Ich bin auf der Suche nach einem neuen Standort. Derzeit ist es leider so, dass sich die Vermieter eine 'goldene Nase' verdienen wollen.“

Vermieter Josef Wallner sieht die Sachlage etwas anders: „Herr Gius hat von sich aus gekündigt, im September hat er es uns mitgeteilt. Wir sind froh, dass wir Herrn Gius als Mieter hatten, ab dem 1. Februar ist dieser Trakt dann wieder zu vermieten“, so Wallner, der einen Wechsel von Besitzverhältnissen seines Bereichs beim FMZ2000 dementiert: „Es wird nichts verkauft. 60 Prozent stehen im Besitz der Familie Wallner, 40 Prozent besitzt Herr Ringauf, da wird sich nichts ändern.“

Sonja Mock schloss kürzlich ihr Fitnessstudio im FMZ2000. Laut Wallner könnte es hier bald in diesen Räumlichkeiten ein neues Fitnessstudio geben. „Es gibt zwei Interessenten, beide stehen noch in Verhandlungen mit Banken. Der erste, der uns zusagt, bekommt den Zuschlag für die Miete“, so Wallner.