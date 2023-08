ASKÖ Hirm lud zum Sportlerkirtag

Vor Kurzem lud der ASKÖ Hirm zum zweitägigen Sportler Kirtag am Sportplatz in Hirm ein. Am Samstag fanden den ganzen Tag Kinderturniere statt. Am Sonntag in der Früh spielte die U16-Mädchenmannschaft von Draßburg gegen die Mädchenmannschaft des MSV 2020. Anschließend sorgte die Stadtkapelle Mattersburg für musikalische Unterhaltung. An beiden Tagen wurde auch reichlich für das leibliche Wohl gesorgt.