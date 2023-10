Mattersburg: Tennisschuhe wurden gegen Wanderschuhe getauscht

Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern Jeder der gerne in der Gruppe wandert war herzlich eingeladen auf den Kogel mitzugehen. Das Motto in diesem Jahr lautetet „Wir bewegen Österreich“. Die Initiative „Wir bewegen Österreich“ will österreichweit mehr Bewusstsein für Gesundheit und Solidarität schaffen und den Nationalfeiertag zu einem Gemeinschaftserlebnis mit einem zusätzlichen Charity-Gedanken machen.

„In diesem Jahr wurde in die umgekehrte Richtung gewandert. Über die neue Aussichtsplattform in Rohrbach mit sensationellem Ausblick, wurde die Wanderung auf den Kogel fortgesetzt “ so Obmann Andreas Ponic vom ASKÖ TC Matterburg. Der Abschluss mit Kaffee und Kuchen sowie Bier und ausgewählten Weinen und der legendären Gulaschsuppe fand wie immer am Tennisplatz statt.