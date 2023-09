Streit um den Ortsteil „Wiesen Nord“ geht in die nächste Runde

Vor kurzem fand eine Informationsveranstaltung in der Gärtnerei John in der Erdbeergemeinde statt, zu der über 100 Bürger und Bürgerinnen gekommen sind. Im Zuge dieser Veranstaltungen wurde über Wünsche und Anregungen der Bewohner und Bewohnerinnen von Wiesen geredet und diskutiert. So wurde auch die Asphaltierung der Badstraße und der Neuhausgasse angesprochen.

Zustimmung von Bad Sauerbrunn ausständig

In den letzten Jahren wurde von Seiten der Erdbeergemeinde öfters in den Ortsteil „Wiesen Nord“ mit verschiedensten Projekten investiert: So wurde beispielsweise die gesamte Straßenbeleuchtung auf eine LED-Beleuchtung umgestellt und die Keltenstraße, Erlengasse und Rosengasse wurden asphaltiert.

Weiter soll es nun mit der Asphaltierung der Badstraße und der Neuhausgasse gehen. Der Start für dieses Projekt hätte eigentlich schon im September sein sollen, jedoch muss noch auf die Zusage der Nachbargemeinde Bad Sauerbrunn gewartet werden. Mit diesem Projekt wird der Streit zwischen der Erdbeergemeinde und der Kurgemeinde um die Zugehörigkeit des Ortsteiles „Wiesen Nord“ weitergeführt. Auf der rechten Seite der Badstraße wohnen Bewohner von dem Ortsteil „Wiesen Nord“, auf der anderen Seite sind Bad Sauerbrunner zuhause. „Die Badstraße liegt zu Gänze auf Bad Sauerbrunner Hotter“, erklärt Bürgermeister Matthias Weghofer, „aus diesem Grund benötigen wir für die Restaurierung eine Genehmigung der Kurgemeinde. Diese ignoriert unser Ansuchen aber leider seit Wochen.“ Laut Weghofer ist das Thema der Neuasphaltierung der Badstraße schon seit längerem ein Thema. Bürgermeister Gerhard Hutter von Bad Sauerbrunn sieht das Ganze etwas anders. „Wenn wir die Grenzen, die wir vor Jahren ausgemacht haben, beachten, dann gehört die Badstraße zur Hälfte Bad Sauerbrunn und zur Hälfte Wiesen“, berichtet Hutter, „Wiesen kann ihren Teil natürlich gern neu asphaltieren, dazu brauchen sie unsere Erlaubnis nicht.“

Auch bei dem Projekt mit der Neuhausgasse fehlt laut Weghofer nun noch die Zustimmung. Hier sind sich die beiden Gemeinden hinsichtlich der Grenzen einig, dass die Straße zu beiden gehört. Aufgrund der eher unregelmäßigen Grenze ist eine Aufteilung jedoch schwierig, so Weghofer. „Alles in allem wird uns das Projekt 220 000 Euro kosten, davon erhalten wir ungefähr 80 000 Euro Förderung vom Land“, erläutert Weghofer, „da im September sowieso die Neuhausgasse wegen neuen Wasserleitungen aufgegraben wird, hätten wir unser Projekt gerne auch zu diesem Zeitpunkt durchgeführt. Dies wird jetzt noch ein bisschen warten müssen, wir bleiben aber weiterhin dran an der Sache.“

Hutter empfindet die Neuasphaltierung nicht als dringend. „Wir haben uns das Ganze angesehen und sehen noch keine Notwendigkeit einer Asphaltierung, weshalb wir uns finanziell nicht bei diesem Projekt beteiligen werden“, erklärt er.