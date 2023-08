Abruptes Ende für Fitnessstudio in Mattersburg

Am vergangenen Wochenende konnten im „Atheltics Mock“ im FMZ 2000 noch Gewichte gestemmt werden, nur wenige Stunden später war das Fitnesstudio leergeräumt. Laut Chefin Sonja Mock wurde man von Vermieter Johann Wallner kurzfristig in Kenntnis gesetzt, dass man das Studio räumen müsse. Mock rief über Facebook auf, mitzuhelfen, die Geräte wegzutransportieren und die Hilfsbereitschaft war groß. „Es waren zwischen 15 und 20 Leute da, die mitgeholfen haben. Die Geräte sind aktuell in zwei Lager in Mattersburg untergebracht, Mock ist bereits auf der Suche nach einem neuen Standort. Es ist nicht so einfach, so kuzrfistig etwas zu finden, ich hoffe, es klappt so schnell als möglich.“

Die Gründe für den schnellen Auszug – hier gibt es verschieden Versionen. „Es geht schon seit einigen Jahren über die Rechtsanwälte. Herr Wallner wollte uns immer wieder rausschmeißen, um die Räumlichkeiten jemand anderen zu vermiten“, berichtet Mock, um weiter auszuführen: „Es hat unter anderem überteuerte Rechnungen für Betriebskosten gegeben. Nachdem mein Anwalt interveniert hat, hat sich herausgestellt, dass dies Scheinrechungen sind.“ Laut Mock hat Wallner immer wieder mit einer Räumung gedroht. „Diese hat er dann immer wieder zurückezogen“, so Mock.

Johann Wallner – er ist Gesellschafter der FM Immobilien — sieht die Angelegenheit ganz anders: „Frau Mock hat mittlerweile Miet- und Betriebskostenrückstände von rund 150.000 Euro. Vergangenes Jahr wurde sie in Kenntnis gesetzt, dass sie im Juli 2022 raus müsse, ihr wurde eine Fristverlängerung bis 31. Dezember 2022 gewährt. Sie hat dann eine erneute Frist bis Ende Juni 2023 bekommen und ein weiteres Monat wurde dann auch noch gewährt. Irgendwann ist jedoch einmal Schluss“, so Johann Wallner.