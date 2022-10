Antauer Radweg wird saniert

Werbung

Im Zuge des Projektes, welches von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eingeleitet wurde, soll die Radinfrastruktur im Burgenland attraktiver gestaltet werden.

Rund 25 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in das Attraktivierungsprogramm für Radwege investiert. Im Rahmen dieses Programms möchte das Land die derzeit schadhaften Teile des Radwegs R1 sanieren. Der Starttermin für die geplanten Arbeiten wäre bereits für Anfang Oktober angesetzt gewesen. Durch Verzögerungen ist der Beginn nun für Ende Oktober vorgesehen. Ein genaues Datum wird seitens der Gemeinde noch bekannt gegeben werden.

Mehr als 300 Kilometer durch das Bundesland

Der Radweg R1 erstreckt sich über eine Länge von mehr als 300 Kilometer durch das gesamte Burgenland. In Antau beginnt dieser Radweg an der Hottergrenze zu Wulkaprodersdorf und führt entlang der Wulka bis zur Mühlgasse. Er geht dann in das Ortsgebiet über, wo er über die Untere Hauptstraße, den Hauptplatz und den Obere Hauptstraße weiterführt. In der Gemeinde Antau erstreckt sich der Sanierungsbedarf zwischen der Hottergrenze zu Wulkaprodersdorf bis zum Bahnübergang. Auch in der Oberen Hauptstraße zwischen dem Hauptplatz und der „Martinsbrücke“ wird es zu Sanierungen im Rahmen des Attraktivierungsprogramms kommen. Bei den geplanten Arbeiten werden die alten Fahrbahnteile abgefräst und durch den Einbau einer frischen Asphaltschicht erneuert. Die neue Asphaltschicht soll um die 8cm dick sein.

Laut der Kosteneinschätzung, die der Gemeinde Antau vom Land vorgelegt wurde, werden die Kosten für die Sanierung in Antau rund 320.000 Euro betragen. Da die betroffenen Straßenteile im Gebiet der Gemeinde Antau liegen, unterliegt deren Instandhaltung auch der Gemeinde. 50 Prozent der gesamten Baukosten werden vom Land übernommen. Die andere Hälfte wird aus dem Topf der „Besonderen Bedarfszuweisungsmittel“ bezahlt.

Besondere Bedarfszuweisungen sind Finanzzuweisungen zu einzelnen Investitionsvorhaben, Leistungen oder Bedürfnissen der Gemeinden vom Bund. Dadurch entsteht für die Erneuerung der betroffenen Straßenteile kein direkter finanzieller Aufwand für die Gemeinde. In Verbindung mit der Sanierung der Radwege wird noch ein weiterer Schritt zu Erhöhung der Verkehrssicherheit gesetzt. Das Land Burgenland fordert Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Güterwegteilen auf 30 km/h. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, diesbezüglich eine Vereinbarung mit dem Land einzugehen.

