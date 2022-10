Jugendbeirat für Mattersburg soll kommen

Werbung

Unter dem Motto „MACH MIT! – beim Mattersburger Jugendbeirat“ ruft die Stadtgemeinde alle interessierten und engagierten Mattersburger und Walbersdorfer Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 Jahren auf, Teil des Jugendbeirats zu werden.

„Durch den Jugendbeirat können wir einerseits aus direkter Hand erfahren was die Jugendlichen interessiert und beschäftigt und sie auch an kommunalpolitischen Entscheidungen und Prozessen teilhaben lassen“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Die Aufgaben des Jugendbeirates sind unter anderem die Förderung und Koordinierung von Jugendaktivitäten, die Vertretung der Interessen der Jugend: Voraussetzungen, um Teil des Jugendbeirats zu werden, sind neben den Altersbestimmungen vor allem Einsatzbereitschaft, Engagement und Ideen, wie man die Stadtgemeinde noch lebenswerter für Kinder und Jugendliche machen kann.

Interessierte können sich im Rathaus melden bzw. ihre Bewerbungen an post@mattersburg.gv.at schicken.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.