Plan: Jugendbeirat in Mattersburg

„Durch den Jugendbeirat können wir einerseits aus direkter Hand erfahren was die Jugendlichen interessiert und beschäftigt und sie auch an kommunalpolitischen Entscheidungen und Prozessen teilhaben lassen“, so Claudia Schlager.

Die Aufgaben des Jugendbeirates sind unter anderem die Förderung und Koordinierung von Jugendaktivitäten, die Vertretung der Interessen der Mattersburger und Walbersdorfer Jugend sowie die Wahrnehmung einer Vermittlerrolle zwischen der Jugend und der Stadtgemeinde Mattersburg.

Es gibt unzählige Themen und Möglichkeiten für die sich Jugendliche einsetzen können, ob Ideen wie etwa einen eigenen Kommunikationsplatz für Jugendliche zu errichten, ein Pump Track, eine Parcour-Anlage oder ähnliche Bewegungsangebote oder die Schaffung von Kunst- oder Kulturangeboten für junge Leute - egal um welches Bedürfnis es geht – alles wird Gehör finden.

Die Voraussetzungen um Teil des Jugendbeirats zu werden sind neben den Altersbestimmungen vor allem Einsatzbereitschaft, Engagement und Ideen wie man die Stadtgemeinde noch lebenswerter für Kinder und Jugendliche machen kann. Interessierte Jugendliche

Interessierte Jugendliche können sich im Rathaus melden bzw. ihre Bewerbungen an post@mattersburg.gv.at schicken

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden