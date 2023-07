Diebe hatten es in Mattersburg auf Fahrräder abgesehen

Dabei wurden einige Abteile aufgeschnitten und insgesamt drei Mountainbikes/Downhillbikes mitgenommen. Spuren konnten am Tatort gesichert werden, die Polizeiinspektion Mattersburg ermittelt. Der Schaden durch den Einbruch liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Auch im Bezirk Oberpullendorf waren Täter unterwegs. In Weppersdorf gelangten der oder die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag jedoch nicht in den Keller einer Wohnhausanlage. Der Versuch die Kellertüre gewaltsam aufzubrechen misslang. In diesem Fall ermittelt die Polizeiinspektion Kobersdorf.