Bezirk Mattersburg: Senioren besuchten das Bundeskanzleramt

Rund 50 Senioren nahmen an diesem besonderen Tag teil, der mit einer spannenden Besichtigung des Bundeskanzleramtes in Wien begann. Nach der informativen Führung wartete ein gemütliches gemeinsames Essen auf die Ausflugsteilnehmer, bei dem sich angeregte Gespräche entwickelten. Die besondere Atmosphäre des Tages setzte sich im Anschluss fort, als die Gruppe den Ausklang am Kahlenberg in Wien genoss. Von dort aus bot sich eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt, die das Erlebnis für die Senioren zu einem unvergesslichen Moment machte.

Die Mitglieder genossen nicht nur die interessante Besichtigung des Bundeskanzleramtes, sondern nutzten auch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und mit Landesparteiobmann (LPO) Christian Sagartz und die Landtagsabgeordnete (LAbg.) Melanie Eckhardt ins Gespräch zu kommen. Der Ausflug stärkte den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft und bot den Senioren einen besonderen Tag mit historischem, politischem und gesellschaftlichem Hintergrund.