Neudörfler auf Achse: Parlament, Unsinn und Schneckenzucht

Zunächst machte man Halt beim Parlament, wo es exklusive Einblicke hinter die Kulissen mit der stellvertretenden Klubobfrau der SPÖ, Nationalrätin Julia Herr, gab. Nach der Führung wurde zu Mittag im Gasthaus Unsinn in Favoriten gegessen, ehe es zur Schneckenmanufaktur Gugumuck ging, wo der Chef höchstpersönlich seine Schneckenzucht vorstellte. Den Abschluss machte die 50-köpfige Reisegruppe dann beim Heuriger Gausterer in Guntramsdorf.

„Wir hatten auch heuer wieder einen wunderschönen Ausflug der SPÖ Neudörfl, der inzwischen zur Tradition geworden ist“, so Reiseleiter und Gemeindevorstand Martin Giefing. „Besonders das Parlament hat unsere Gruppe beeindruckt. So exklusive Eindrücke hinter die Kulissen, wenn man von einer Nationalrätin geführt wird, bekommt man nicht so schnell wieder. Wir freuen uns jetzt schon auf den Ausflug nächstes Jahr.“