VCÖ-Mobilitätspreis für Projekt "City Bus Mattersburg" .

Das Projekt "City Bus Mattersburg", das im April 2020 starten soll, ist am Mittwoch in Eisenstadt mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Burgenland ausgezeichnet worden. Es sieht unter anderem vor, dass jeder Haushalt in Mattersburg im Umkreis von 250 Metern eine Haltestelle haben soll. Ebenfalls prämiert wurden der Plan für landesweite Radbasisnetze und das Wasserstoff-Konzept der Energie Burgenland.