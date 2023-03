Viele Interessenten für Stelle im Kindergarten Wiesen

Werbung

Es ist ein Problem; mit dem viele Gemeinden im Burgenland zu kämpfen haben: Pädagogische Fachkräfte für Kindergärten und Helfer zu finden, gestaltet sich in vielen Fällen als schwierig. In Pöttsching zum Beispiel wird seit einiger Zeit nach einer Fachkraft gesucht. In Wiesen ist die Situation anders: Dort wurde zwar eine befristete Stelle als Karenzvertretung bis Mai 2024 und eine Pädagogin oder ein Pädagoge für den Kindergarten Wiesen gesucht, die Stellen können jedoch schnell besetzt werden. Normalerweise sind viele Wechsel in diesem Betrieb laut Bürgermeister Matthias Weghofer nicht vorhanden. Die letzte Pädagogin orientierte sich nach dem Abschluss eines weiteren Studiums in Psychologie um, weshalb sie den Kindergarten verließ. Diese Stelle wurde erst kürzlich frei, jedoch gibt es schon unzählige Anmeldungen von Interessenten. „Es haben sich sehr viele junge Mädchen für die Stelle beworben“, erzählt Weghofer, „wir möchten den freien Arbeitsplatz so schnell wie möglich besetzen.“ Es handelt sich dabei um einen Teilzeitjob in einer Kindergartengruppe. Diese sind immer zweifach besetzt, mit einer Pädagogin und einer Helferin. Eine kurzfristige, momentane Überbrückung ist möglich, eine Wiederbesetzung der frei gewordenen Stelle jedoch dringend notwendig. In den nächsten zwei Wochen soll die Entscheidung über die Nachfolgerin getroffen werden, die dann sofort mit der Arbeit loslegen kann.

