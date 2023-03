Eva-Maria Piribauers neueste Werke sind in der Schuh-Mühle zu sehen

Werbung

Malte die Marzerin Eva-Maria Piribauer früher eher konzeptionell, so lässt sie sich derzeit von ihrer Intiution leiten und arbeitet impulsiv. Die so entstandenen Werke zeigt sie ab 13. April - Vernissage ist um 18 Uhr - in der Schuh-Mühle Schattendorf. „Es passiert auf der Strasse und auf der Strasse hat sich die Idee für dieses Projekt entwickelt. Über die Kommunikation zwischen mir im Atelier, oder vor dem Atelier, mit den Menschen, die vorbeikommen und sich meine Bilder anschauen. Bei meinen Spaziergängen und Gesprächen, die ich im Zusammentreffen mit anderen führe. Bei diesen Gesprächen geht es oft um das Wesentliche, Spontane, Intuitive. So ist die Idee zu diesem Projekt entstanden und so hat sich auch meine Malerei in den letzten Wochen entwickelt - spontan, intuitiv, impulsiv. Danach wähle ich auch meine Farben aus“, schildert sie die Impulsgebung zu ihren neuesten Arbeiten.

„Ich unterrichte seit 2015 Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung und mache das sehr gerne. Im Jänner hatte ich die Idee, diese Arbeit einem breiteren Publikum vorzustellen und meine Malerei mit meinem Unterricht zu verbinden. Bei einer kleinen Publikumsaktion im Rahmen der Vernissage in der Schuhmühle wird es um Wahrnehmung gehen. In drei stillen Übungen ist das Publikum eingeladen, sich selbst, die anderen und den Raum wahrzunehmen“, fährt die 42-Jährige fort, die damit ein Zeichen gegen unsere hektische, schnelllebige Zeit setzen will.

Am 13. Mai findet in der Schuh-Mühle ein weiterer eigener Workshop mit Eva-Maria Piribauer zum Thema „Zusammenkommen - Projekt für die Gesellschaft“ statt. Auch hier wird das zentrale Motto „Wahrnehmungen“ sein, in dem mit Sprechübungen auch schwierige Themen behandelt werden. Anmeldung unter www.inventivespirits.com

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.