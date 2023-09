Vertreter der Wirtschaftskammer Mattersburg bei „Mensch - Maschine“

Digitalisierung hören, sehen, erleben: In der aktuellen Ausstellung dreht sich alles um das Verhältnis von Mensch und Maschine. Wo steckt künstliche Intelligenz überall drinnen? Wie smart werden wir in Zukunft leben? Aber auch: Welche ethischen Fragen wirft Digitalisierung auf? Die Ausstellung „Mensch + Maschine“ gibt in interaktiven Stationen viele spannende Einblicke.

„Man erlebt die digitale Entwicklung und Zukunft – und das in einem der modernsten Showrooms Österreichs. Man entdeckt, wie digitale Innovationen unser Leben vereinfachen und taucht ein in die 360°-LED-Show und lernt seinen eigenen digitalen Zwilling kennen. Ein faszinierendes Erlebnis für alle Sinne,“ führte Regionalstellenobfrau Melanie Eckhardt im Zuge des Ausstellungsbesuches aus.