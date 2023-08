Dorfzentrum Pöttelsdorf für den Bauherrenpreis 2023 nominiert

Bereits seit dem Jahr 1967 wird der Bauherrenpreis jährlich vergeben. In diesem Jahr ist das Dorfzentrum Pöttelsdorf, welches im Juni des vergangenen Jahres eröffnet wurde, für den Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs nominiert.

Was ist der Bauherrenpreis?

Der Bauherrenpreis wird von der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs vergeben und würdigt Bauvorhaben, welche in der Verwirklichung ihrer Bauaufgabe, der Ausführung, der architektonischen Gestalt, in ihrem gesellschaftlichen Engagement und innovatorischen Charakter als vorbildlich zu bezeichnen sind, im Grunde also exzeptionelle Lösungen, die auf Grund intensiver Kooperation von Bauherren und Architekten zustande gekommen sind.

Hinter jedem Bauprojekt, das realisiert wurde, steht nicht nur ein Architekt, sondern auch ein Bauherr. Die Rolle des Bauherren muss sich bei einem solchen Projekt nicht nur auf die finanzielle Grundlage beschränken, sondern kann auch kreativ sein.

Der Preis wird seit 1967 vergeben und würdigt Persönlichkeiten oder Personenkreise, die sich als Bauherr, Auftraggeber oder Mentor in besonderer Weise für die Baukultur in Österreich ausgezeichnet haben. Dabei stehen die architektonische Gestaltung sowie der innovatorische Charakter im Vordergrund. Die Bauten sollen einen positiven Beitrag zur Verbesserung des Lebensumfeldes leisten. Es werden also beispielhafte Projekte gesucht, bei denen die gute Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Architekten zu besonderen Lösungen geführt hat.

Dorfzentrum Pöttelsdorf wurde nominiert

Aus dem Burgenland wurde unter anderem das im vergangenen Jahr eröffnete Dorfzentrum in Pöttelsdorf für den Bauherrenpreis nominiert. Der Bauherr für das Bauprojekt ist hier die Gemeinde Pöttelsdorf. Architektur und Freiraumplanung wurde durch die Firma ViA ZT Architektur KG durchgeführt. Für die Tragwerksplanung war Alexander Bergmann zuständig. Die gute Zusammenarbeit der Beteiligten führte zu einer Nominierung für den Bauherrenpreis 2023.

Von der Nominierung bis zur Preisverleihung

Bis zum 2. Mai war es möglich, Bauprojekte einzureichen. Die Auswahl der Projekte erfolgte dann in erster Instanz über Nominierungsjurys in den einzelnen Bundesländern. Aus allen nominierten Bauprojekten ermittelt dann eine Fachjury die Preisträger des Bauherrenpreises 2023. Die Jury besteht aus Angelika Fitz, der Direktorin vom Architekturzentrum Wien, Regula Harder, einer Architektin aus Zürich, und Florian Nagler, einem Architekten aus München.

Die Verleihung des Bauherrenpreises findet 2023 findet am 13. Oktober diesen Jahres im Rahmen einer Festveranstaltung im Festspielhaus Bregenz statt.