Mattersburg: Ehrungen für Traditionsunternehmen und Parademusiker

Kürzlich verlieh die Stadtgemeinde Mattersburg mehrere Ehrungen. Die Firma Radel & Hahn Klimatechnik GesmbH erhielt offiziell das Recht verliehen, das Wappen der Stadtgemeinde Mattersburg zu führen. „Diese Anerkennung wurde dem Familienunternehmen aufgrund seiner langjährigen Präsenz in der Stadtgemeinde, seiner Größe und seiner Rolle als bedeutender Arbeitgeber verliehen“, heißt es in der Presseaussendung der Stadtgemeinde.

Die Firma Radel und Hahn wurde im Jahre 1972 von Friedrich Radel und seinem Schwager Wilhelm Aufner mit Standort in Mattersburg gegründet. 1992 wurde die erste Niederlassung in Ungarn, Debrecen, eröffnet. 2002 folgte ein weiterer Standort in Rumänien, Timisoara.Vor über sieben Jahren übernahm Andrea Hahn-Radel nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, Robert Hahn, die Geschäftsführung der Firma. 2021 übergab sie die Geschäftsführung an ihre beiden Kinder Stefanie und Philip Hahn.

Bürgermeisterin Claudia Schlager, Vize Otmar Illedits (r.) mit Markus Pöttschacher (l.) und Gerhard Jagschitz im Gastgarten des Wirtshauses Schwentenwein. Foto: Stadtgemeinde Mattersburg

Der Musikantenstammtisch wurde im Jahre 2005 von Gerhard Jagschitz - bestens bekannt als Musiker von „The Silence“ und „Die drei Harmonierer“ - ins Leben gerufen. In regelmäßigen Abständen treten seit damals diverse Blasmusikgruppen auf. Standort für das Musizieren war zunächst die Martinischenke. Nach der Schließung des Gasthauses wurde als neue Lokalität das Walbersdorfer Gasthaus Schwentenwein auserkoren. Die Organisation wurde vor einigen Jahren in jüngere Hände gelegt - nun ist der „Chef“ des Musikantenstammtisches der Walbersdorfer Markus Pöttschacher, der seit vielen Jahren mit den „Edelhof-Musikanten“ im Burgenland wie auch in Österreich Liebhaber der böhmisch-mährischen Blasmusik begeistert. Bei der kürzlich veranstalteten 135. Auflage des Musikantenstammtisches wurde Jagschitz die Ehrengenspange in Gold, Pöttschacher die Ehrenspange in Silber verliehen.