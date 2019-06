Auf der B50 im Nahbereich zur Arena müssen sich Fahrzeuglenker auf Behinderungen einstellen. Eine Baustelle wurde aufgrund der Arbeiten am Straßenverlauf der B50 zum künftigen Lebensmittelmarkt in der Arena eingerichtet.

„Es handelt sich dabei um den Kreuzungsumbau“, lässt Baudirektor Wolfgang Heckenast von der Burgenländischen Landesregierung wissen. Erforderlich wurden die Maßnahmen, um eine geordnete Zufahrt zu dem Einkaufszentrum zu gewährleisten. „Wir müssen den Verkehr sinnvoll leiten“, stellt Baudirektor Heckenast auf BVZ-Anfrage fest.

Aus diesem Grund wird in Richtung Arenaausbau und Merkur Markt von Mattersburg kommend ein Linksabbieger errichtet. Weiters wird es einen Fahrbahnteiler geben, der für eine sichere Radquerung sorgen wird. Neben dem Linksabbieger wird die Straße einspurig in Richtung Eisenstadt (B50) und einspurig von der B50 kommend in Richtung Mattersburg geführt. Parallel zur Fahrbahn wird es auch weiterhin den bestehenden Radfahrweg geben.