Gentlemens Ride: Biken für den guten Zweck

Werbung Eisenstadt Anzeige BBQ Store Sommerfest für die ganze Familie

In mehr als 900 Städten trafen sich heuer wieder Biker um fein gekleidet auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Neben Sidney, Moskau, Berlin oder Rom stand auch das kleine Bad Sauerbrunn auf der Liste der offiziellen „Runs“

Als die Veranstalter, der Motorradstammtisch „Die Gänse“, Punkt 14Uhr „Ladies and Gentleman, please start your engines“ verkündeten, bebte der Hauptplatz im Kurort, denn weit mehr als hundert Biker warfen ihre Maschinen an. In einem nicht enden wollenden Konvoi ging es dann über die Landeshauptstadt Eisenstadt nach Mörbisch. Dort stiegen die Biker von ihren Motorrädern auf ein Ausflugsboot der Firma Drescher um. Mit Livemusik und einem Glas Szigeti Sekt in der Hand schipperte die bunte Schaar rund um den See – Bikerherz, was willst du mehr. Zwar geht es bei dieser Aktion darum gemeinsam mit anderen Bikern einen schönen Tag zu verbringen, doch es wurden auch Spenden für die burgenländische Krebshilfe gesammelt - und dies sogar reichlich. Neben 3221,78€ im Spendentopf konnten die Biker auch den Erlös eines Motorrads in der Höhe von 1200€ übergeben.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.