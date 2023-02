Josef Janovski: Ein echter Held

Genealogie ist ein Fachausdruck für die privat betriebene Ahnen- und Familienforschung. Auch in Bad Sauerbrunn forschte eine Familie nach ihren Vorfahren und fand dabei Erstaunliches heraus. Der Ur- Ur- Urgroßvater von Jonas, Aaron, Camillo und Raphael war ein echter Held. Im Archiv der österreichischen Nationalbibliothek fanden sie gemeinsam mit ihren Eltern den Beweis dazu.

Jonas, Aaron, Camillo und Raphael mit einem Zugmodell. Ihr Ur-Ur-Ur-Großvater wurde als Lokführer zum tragischen Helden. Foto: zVg Foto: zVg

Hunderten Menschen das Leben gerettet

Josef Janovski, ein Lokführer aus Wien, und Vater zweier Töchter, saß am 5. Februar 1930 am Führerstand einer Lokomotive der Baureihe 310. Zwischen Pottenbrunn und Böheimkirchen explodierte der Kessel der Lokomotive. Während der Heizer und ein Techniker vom fahrenden Zug sprangen, blieb Janovski am Führerstand, zog mit letzter Kraft am Bremshebel schloss den Regler und tat alles, um den tonnenschweren Personenzug zum Stillstand zu bringen. Dies tat er trotz der unerträglichen Schmerzen, die er dabei erlitt. Sein ganzer Körper war von Brandwunden übersät. Durch seine heldenhafte Tat rettete er hunderten Zugpassagieren das Leben. Janovski selbst erlag jedoch am nächsten Tag seinen schweren Verletzungen.

Am Totenbett erhielt er von Bundespräsident Wilhelm Miklas in Anerkennung seines hervorragend umsichtigen und pflichtgetreuen Verhaltens die goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich. Der Erzbischof von Wien, Kardinal Theodor Innitzer, leitete das Begräbnis und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, Eisenbahnkollegen, Freunden und Familie wurde er in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof bestattet.

Zeitungen berichteten tagelang über das Ereignis

Österreichische Zeitungen berichteten tagelang von der Heldentat des Lokführers und vom Schicksal seiner Hinterbliebenen.Die „Illustrierte Kronen Zeitung“ würdigte das heldenhafte Tun mit einem Porträt von Josef Janovski auf der Titelseite.

Fast hundert Jahre später wurde jetzt die Geschichte des Lokführers Josef Janovski von seiner Familie wieder neu aufgerollt. Die vier jungen Bad Sauerbrunner können nun überall voll Stolz von ihrem Ur- Ur-Ur-Großvater erzählen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.