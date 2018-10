Mit den Betreibern des benachbarten Dorfwirten – Sonja und Helmuth Carelle sowie Günther Korn – hat das Bier-Pub H3 neue Betreiber gefunden, die das Lokal am Hauptplatz der Kurgemeinde am 14. November um 18 Uhr mit einer großen Eröffnungsparty mit Live-Musik wiedereröffnen werden.

„Wir bieten unseren Gästen ein neues Konzept. Es wird in Zukunft verstärkt Veranstaltungen wie DJ-Themenabende drinnen sowie auch im Sommer im Freien geben, After-Work-Partys, Fünf-Uhr-Tee mit Jazz Musik sowie Sky-Fußballübertragungen runden den Programmrelaunch ab“, so Helmuth Carelle. „Auch die Kulinarik wird um überbackenes Schwarzbrot, das in zehn verschiedenen Varianten angeboten wird, erweitert. Besonderes Augenmerk wird weiterhin auf gepflegte Faßbiere, Cocktails und Whisky gelegt“, fährt Carelle mit seinen Schilderungen fort.

Seit Ende September hat das H3, das sich in Besitz von Ortschef Gerhard Hutter und Kompagnon Gerhard Stifter befindet, geschlossen.

Gerhard Hutter: „Der neue Betreiber soll jemand sein, in den wir Vertrauen haben können, dass er das Lokal längerfristig führt.“