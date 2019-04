Einmal noch ihre Schulfreundin treffen – das war der Herzenswunsch der 79-jährigen Christine Samwald. Und dieser Traum ging für sie vor Kurzem in Erfüllung. Kennengelernt haben sich Christine Samwald und ihre Freundin Gertrude Sauerwein in den 1940er Jahren in Bad Sauerbrunn. Aus den Augen verloren sich die beiden Frauen durch den Krieg. Durch Privates, wie Hochzeiten und Todesfälle, riss der Kontakt ab. Jede von ihnen hatte sich ihr eigenes Leben aufgebaut. Durch die vielen Entbehrungen und die harte Arbeit blieb kaum Zeit, um den Kontakt und die Freundschaft zu pflegen.

Facebook-Aufruf wurde 890 Mal geteilt

Vor zehn Jahren riss der Kontakt schließlich gänzlich ab. Um den Herzenswunsch der Oma zu erfüllen, setzte Enkelin Jessica alles daran, die „alte“ Freundin zu finden. „Wir haben nur den Namen gekannt und ein paar Infos, die rund 70 Jahre alt waren“, so die Enkelin. Weil die Suche im Telefonbuch erfolglos blieb, startete sie einen Aufruf in den sozialen Medien. 890 Mal wurde dieser schließlich geteilt.

Nach nur einem Tag meldete sich ein Mann, der die Schwiegertochter der Gesuchten kannte. Kurzerhand wurde mit der Dame telefoniert, um sicher zu gehen, dass es sich um die „Richtige“ handelt. „Ich habe nicht geglaubt, dass sie so schnell gefunden wird“, erzählt Christine Samwald.

Treffen konnte nach nur einer Woche stattfinden

Und nur eine Woche verging, bis sich die beiden Freundinnen nach zehn langen Jahren wieder sahen. Ein Treffen in Bad Sauerbrunn wurde arrangiert.

Bei Kaffee und Kuchen erinnerten sich die zwei Damen an längst vergangene Zeiten.

Und eines haben sich die zwei Seniorinnen für die Zukunft vorgenommen: „Ab jetzt treffen wir uns öfter auf Kaffee und Kuchen. Den Kontakt lassen wir jetzt, wo wir uns wiedergefunden haben, nicht mehr abreißen.“