Model Föger läuft in Teneriffa: Karriere 2022 richtig durchgestartet

Topmodel Leni Föger blickt auf ein positives Jahr 2022 zurück – unter anderem war sie als einziges österreichisches Model bei der Milano Fashionweek gebucht, shootete dann für den deutschen Stardesigner Philipp Plein mit Fotograf Michael Lehner, in New York mit Fotograf Joel Joubert für ein amerikanisches Modemagazin und räumte eine große Werbekampagne ab.

Diese wird sie Anfang 2023 dann im Wiener Hotel Imperial shooten. „Soviel sei verraten, es ist eine Kampagne für ein weltbekanntes Label“, heißt es dazu von ihrer Agentur 1st Place Models.

Über die Feiertage war sie nur kurz zuhause in Bad Sauerbrunn. Bereits am Christtag ging es für sie auf die Kanaren-Insel Teneriffa. Dort ist sie Teil einer Modegala in der berühmten Villa Cortes.

Beim „Tenerife Fashion Winter“ Event präsentiert die Bad Sauerbrunnerin zusammen mit ihren spanischen Agentur-Kolleginnen von 1st Place Models Mode der Designer Florian Adelon, Lucia Guggenberger und Alexandra Kegele.

Insgesamt bleibt Leni Föger eine Woche in Spanien und hat dort noch ein Shooting mit Designerin Alexandra Kegele. Fögers Manager Dominik Wachta hat auf der Ferieninsel seinen Zweit-Wohnsitz und verspricht der 21-jährigen als „Tour-Guide“ auch etwas von der Kanareninsel zu zeigen. Er veranstaltet den „Tenerife Fashion Winter“ zusammen mit Eventerin Silvia Schiwy, einer gebürtigen Kärntnerin.

Vor dem Shooting in Wien wird Leni Föger aber noch nach Thailand fliegen.

