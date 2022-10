Unseriöse Handwerke verlangten 24.000 Euro nach Dachreparatur

Werbung

Der ältere Herr befand sich am Montagvormittag in seinem Garten in Sauerbrunn als dieser aus einem weißen Kastenwagen mit slowakischem Kennzeichen von einem der drei im Fahrzeug befindlichen Person betreffend Ausbesserungsarbeiten an dessen Dach angesprochen wurde. Zwischen dem Herrn und den vermeintlichen Handwerken wurde Lohn von € 780,- für die Arbeiten vereinbart.

Die Handwerker begannen anschließend mit den Ausbesserungsarbeiten am Dach. Am Nachmittag traf ein zusätzlicher weißer LKW mit Kennzeichen aus Wien und drei weiteren Arbeitern beim Haus ein.

Nachdem die Handwerker die Arbeiten vollendet hatten, stellten sie dem Sauerbrunner € 24.000,- in Rechnung. Dieser weigerte sich jedoch zu bezahlen, woraufhin die Täter die Kosten auf € 13.000,- ohne Rechnung halbierten.

Da sich dem Hauseigentümer der Verdacht eines Betruges erhärtete, teilte er den Handwerkern mit, dass er nun die Polizei verständigen werde. Die Täter flohen anschließend. Eine Fahndung verlief bisher negativ.

Glücklicherweise entstand dem Opfer durch die Tat kein finanzieller Schaden

