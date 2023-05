Badesaison und Seekantine eröffnet

Von einem Badewetter ist zwar momentan weit und breit keine Spur. Das hielt aber viele Neudörfler trotzdem nicht davon ab, sich am Badesee schon ein bisschen umzuschauen und vor allem auf einen Sprung in die Seekantine von Franz Schober vorbeizukommen. Dieser hat nämlich, wie schon berichtet, ab heuer die Pacht der Kantine übernommen. Was zuallererst auffällt: Die Kantine trägt nun nicht mehr den Namen „Xandl’s Seetaverne“, wie das über Jahrzehnte hinweg der Fall war, sondern „Taverna Giovanni“. Italienisches Blut fließt zwar keines in den Adern des neuen Kantinenbetreibers, ein wenig südländisches Flair zu verbreiten, kann aber an einem Badesee niemals schaden. „Meine Gattin und ich sind große Italienliebhaber und unser geliebter Hund heißt Giovanni. So hat sich der Name ergeben“, erklärt Franz Schober.

Gemeindevorstand Bernhard Götz wagte sich ins kalte Naß

Auch Norbert Gerencser, der ehemalige und langjährige Pächter, besuchte Franz Schober zur Eröffnung und wünschte ihm viel Erfolg. Genauso wie Bürgermeister Dieter Posch und eine Abordnung von Gemeinderatsmitgliedern. Dafür bedankt sich Schober recht herzlich. „Eine Hochachtung geht auch an Dr. Martin Schmitzhofer und Gemeindevorstand Bernhard Götz, die sich trotz 14 Grad Wassertemperatur ins Wasser wagten.“

Jetzt muss eigentlich nur noch der Wettergott ein wenig gnädiger mit den sonnenhungrigen Kantinen- und Badegästen sein. Das würde auch zum Namen Giovanni passen, der nämlich die italienische Entsprechung von Johannes ist und so viel bedeutet wie „der Herr ist gnädig“.

