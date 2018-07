Sechs Nachwuchs-Acts aus dem ganzen Land spielten beim Finale des 23. Bandwettbewerbes des Landesjugendreferates in der Osliper Mühle um den Sieg. Das Motto „America is waiting“ gilt nun für die Gewinner des Abends, die Pöttschinger Band „Horny Women“. Die drei Jungs freuen sich über Hauptpreise wie Festival-Auftritte, Gutscheine und ein Porträt in der BVZ. Platz zwei ging an „Psycho Toaster“ aus Strem, Platz drei an die Oberwarter Band „Most“.

Die weiteren Final-Teilnehmer: „Our eternal Chains“ (Eisenstadt, Platz 4), „Until we fall“ (Neusiedl am See, Platz 5) und „Medicine for Grizzlies“ (Zagersdorf, Platz 6). Die hochkarätige Jury und das Publikum freuten sich über die Spitzen-Darbietungen an einem bunten Abend.