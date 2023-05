Andreas Babler präsentierte sein Wahlprogramm in Zemendorf

Auf Einladung von Ex-Kinderfreunde-Obmann Andreas Posch wurde der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler am Samstag im Café „Oide Ordi“ in Zemendorf. Derzeit ist der SPÖ-Parteivorsitz-Anwärter im Zuge seiner „Basis-Tour“ in ganz Österreich unterwegs und stellt sein Wahlprogramm in den Gemeinden vor. Zahlreiche Menschen aus den umliegenden Gemeinden kamen zu der rund einstündigen Ansprache von Andreas Babler nach Zemendorf-Stöttera. Anschließend stand er noch für etwaige Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.