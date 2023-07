S31-Brücken: Mittelleitschienen für mehr Sicherheit

Im Dezember 2021 wurde der erste Teil des Sicherheitsausbaues der S31 Burgenland Schnellstraße zwischen dem Knoten Mattersburg und Weppersdorf/St. Martin fertiggestellt. Auf einer Länge von knapp 23 Kilometern wurde die Schnellstraße (bis auf die vier Talübergänge) auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, im Mittelpunkt dieses Projektes steht mit zwei Fahrspuren pro Richtung und die bauliche Trennung der Richtungsfahrbahnen die Verkehrssicherheit. Im März dieses Jahres erfolgte der Spatenstich für die zweite Stufe zum Sicherheitsausbau.

Mit zusätzlichen Brücken vier anstelle von zwei Fahrspuren

Damit auch bei den vier Talübergängen Sieggraben pro Fahrtrichtung zwei Fahrspuren samt Mitteltrennung zur Verfügung gestellt werden können, wird bei allen vier eine zusätzliche Brücke errichtet. Die vier neuen Brückentragwerke / Talübergänge werden für die Richtungsfahrbahn Oberpullendorf errichtet. Die Richtungsfahrbahn Eisenstadt wird über die bestehenden Brücken geführt.

Drei der vier Brücken werden nach der Errichtung der Tragwerke im Taktschiebeverfahren fertiggestellt. Konkret bedeutet dies, dass die Betonteile der Brücken direkt auf der Baustelle hergestellt werden und Stück für Stück mittels Hochdruck-Pressen eingeschoben werden. Dieses Verfahren wird bei den Talübergängen Groisbach, Marzau und Jüdingsau angewendet. Der Talübergang Auwiesenbach wird zusätzlich zum Teil integral errichtet. Integrale Brücken sind aus einem Guss, ohne herkömmliche Fahrbahnübergänge aus Stahl. Damit bilden sie mit der festen Fahrbahn eine Einheit. Die Bewegungen der Brücke werden nicht am Anfang und am Ende aufgenommen, sondern auf einen größeren Bereich verteilt. Das wirkt ausgleichend, wenn sich die Brücke im Sommer oder im Winter aufgrund der Wärme und der Kälte „bewegt“. Ein bildlicher Vergleich: Ähnlich wie bei Perlen, die auf ein Gummiband aufgefädelt werden, vergrößert sich der Abstand gleichmäßig, wenn man am Gummiband zieht. Außerdem ist diese Bauweise wartungsärmer und damit kostensparend. Die Höhe der Pfeiler variiert je nach Talübergang zwischen 32 Metern beim Talübergang Auwiesenbach und 56 Metern beim Talübergang Groisbach. Zusätzlich zur Errichtung der neuen Übergänge werden im Bereich der Anschlussstelle kleinere Sanierungen sowie Entwässerungsabreiten durchgeführt.

Kostenpunkt: 82 Millionen Euro

Aktuell befindet man sich im Zeitplan – im Dezember 2026 will man mit den Bauarbeiten fertig sein, die Gesamtkosten für das Projekt werden sich nach aktuellem Stand auf 82 Millionen Euro belaufen. Bis zum Bauende müssen sich die Aufofahrer auf Einschränkungen einstellen, im Bereich der Brücken gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 statt 100 km/h.

Geplant ist auch eine Sperre der Ausfahrt Sieggraben: Dort ist aktuell ein Schild mit dem Hinweis angebracht, das Datum fehlt noch.