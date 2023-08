Sanierung von Güterweg und Hauptstraße in Antau abgeschlossen

In den letzten Wochen wurde in Antau intensiv an der Sanierung des Güterwegs zur „Mauselwiese“ gearbeitet. Diese Sanierungsarbeiten wurden nun vor Kurzem abgeschlossen.

Jener Teil des Güterwegs zwischen Antau und Wulkaprodersdorf, welcher neben der Wulka verläuft und bei der Siedlung „Mauselwiese“ am Hochwasserschutzdamm von Wulkaprodersdorf endet, wurde laut der Gemeinde Antau einer vollständigen Generalsanierung unterzogen. In einem ersten Schritt wurde das schadhafte Erdmaterial abgezogen. Dann wurde dort eine neue Schotterschicht aufgezogen.

„Nun ist dieser Güterweg wieder problemlos für die Landwirtschaft, für Radfahrer und auch für Fußgänger sicher benutzbar“, so Bürgermeister Frank Wiemer. Er betont dabei auch, dass die Benützung des Güterwegs nicht für den gewöhnlichen PKW-Verkehr gedacht ist und dass dort ein allgemeines Fahrverbot gilt.

Der Jagdausschuss Antau hat für die Finanzierung des Güterwegs eine Betrag in Höhe von 30.500 Euro gespendet. Die andere Hälfte der Kosten wird vom Land Burgenland gefördert.

Auch Sanierungen an der Oberen Hauptstraße und am Hauptplatz abgeschlossen

„Ein wichtiges Projekt in diesem Jahr war unter anderem die Sanierung der Oberen Hauptstraße. Hier gab es immer wieder spontane Planänderung wie zusätzliche Einlaufgitter, schlechtes Wetter oder ungeklärte Kostenübernahmen. Das und die Sanierung des Hauptplatzes sind aber nun abgeschlossen“, erzählt Bürgermeister Frank Wiemer.

Zuerst wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten das Stromnetz der Energie Burgenland zwischen den beiden Transformatorenstationen bei den Liegenschaften „Obere Hauptstraße 41“ und „Hauptplatz 5“ durch eine neue Verkabelung getauscht. Dadurch wurde zum einen die Netzsicherheit verbessert und zum anderen langfristig ein Ringschluss mit anderen Transformatorenstationen gelegt, um damit den Abbau von Teilen der Hochspannungsleitungen am Ortsrand zu ermöglichen.

Danach wurde der Güterweg zwischen der Hottergrenze zu Wulkaprodersdorf und dem Bahnübergang in der Mühlgasse auf die gesamte Breite neu asphaltiert. Schließlich wurde jene Hälfte der Oberen Hauptstraße, die von der Sanierung der Wasserleitung vor ein paar Jahren nicht betroffen war, abgefräst und ebenfalls erneuert. Seitens der Gemeinde wurden für diese Arbeiten aus dem Bedarfszuweisungstopf 160.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Weitere Sanierungsarbeiten in diesem Jahr

Des Weiteren sind Ausbesserungsarbeiten im Bereich Kanal, Straße und Gehsteig in Antau geplant. Diese Arbeiten werden von der Firma „STRAKA BAU GmbH“ durchgeführt. Die Kosten für diese Sanierungen belaufen sich auf etwas mehr als 46.000 Euro.