Sigleß: Sanierung der Sanitäreinrichtungen in der Schule geplant

Bei der Bauauschusssitzung von Anfang März wurden erste Gespräche und Diskussionen über die Umsetzung diverser Bauprojekte in der Gemeinde geführt.

Rund um die Volksschule in Sigleß sind zwei größere Projekte geplant. Zum einen soll die Außenstiege in den Innenhof neuerrichtet und die Mauer in diesem Bereich trockengelegt werden. Zum anderen sollen die Sanitäreinrichtungen in der Schule und im Turnsaal saniert werden. Für dieses Jahr sind erstmal nur die Planungsarbeiten, also beispielsweise das Suchen einer Planungsfirma, vorgesehen. In den Sommerferien im Jahr 2024 soll dann die Umsetzung erfolgen.

Für das Kulturhaus in Sigleß sind Wärmedämmungsmaßnahmen an der Decke im großen Veranstaltungsraum geplant, um die hohen Energiekosten zu senken. Hier soll eine abgehängte Decke inklusive Wärmedämmung und Dampfsperre eingezogen werden. „Wir sind auch schon mit drei Firmen in Kontakt, um Angebote für die Umsetzung einzuholen“, so SPÖ-Gemeinderat und Bauausschussobmann Thomas Lang. „Auch wir halten die thermische Sanierung des Kulturhauses mit einfachen Mitteln als angebracht“, so Jürgen Monsberger von der ÖVP

Die Brücke beim Beachvolleyballplatz soll nicht mehr saniert werden. Stattdessen wird sie durch eine Verrohrung des Gerinnes ersetzt. Das bedeutet, dass das ganze Wasser in die Rohrleitung aufgenommen wird. Der Plan für die wasserrechtliche Genehmigung wird derzeit von ÖVP-Gemeinderat Rudolf Glavanits erstellt. Anschließend kann die Ausschreibung für die Errichtung erfolgen.

Bei der Bauauschusssitzung wurden auch erste Diskussionen über eine Sanierung oder Neuerrichtung der Badmauer geführt. Ebenso war die Errichtung eines Vordaches beim Eingang zu „Julie's Badcafé" im Gespräch. Hierzu wurden aber noch keine konkreten Details zur Umsetzung besprochen.

