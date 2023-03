Baubeginn Neue Reihenhäuser in Neudörfl

Auf dem Grundstück bei Ortsende Neudörfls in Richtung Pöttsching werden Reihenhäuser gebaut. Foto: facebook

W as wird hier am Ortsende in Richtung Pöttsching gebaut, fragten sich in den vergangenen Tagen einige Neudörfler. Bürgermeister Dieter Posch gibt die Antwort.

Der Bürgermeister von Weikendorf im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich, Johann Zimmermann, der zugleich eine Baufirma betreibt, hat dort vor Jahren das Grundstück gekauft, auf dem jetzt Reihenhäuser entstehen werden, berichtet Neudörfls Bürgermeister Dieter Posch: „Bauverhandelt wurde bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Eine Zeitlang hat er das Projekt ruhen lassen. Jetzt wurde mit dem Bau begonnen."

