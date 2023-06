Ausstellung in Mattersburg: „Boden g'scheit nutzen“

Zentrale Themen sind Ortskernstärkung, nachhaltige Mobilität und Partizipation sowie Strategien gegen Zersiedelung und Leerstand. Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner und Bürgermeisterin LAbg. Claudia Schlager eröffneten die Ausstellung am Mittwoch, 21. Juni 2023, in der Bauermühle. Im Rahmen der Eröffnung wurden Beispiele für die erfolgreiche Revitalisierung von Ortskernen und für gelungenen Abwanderungsstopp präsentiert und mit einer Expertin der TU Wien Wege zu vernünftigem Bodenmanagement diskutiert. Die Wanderausstellung ist vom 22. Juni bis 5. Juli 2023 täglich von 10:00 bis 18:30 Uhr in der Bauermühle Mattersburg zu besichtigen.

„Die Wanderausstellung “Boden g“scheit nutzen„ gibt wichtige Impulse für einen zukunftsweisenden Umgang mit der wertvollen Ressource Boden und zur Belebung von Ortskernen“, erläuterte Landesrat Heinrich Dorner.

„Die Ausstellung zeigt, wohin sich unsere Stadt in Zukunft entwickeln soll: eine gute Mischung von Wohn- und Arbeitsräumen sowie von Flächen für erneuerbare Energiesysteme. Zudem streben wir ein lebendiges Stadtzentrum an, mit einem vielfältigen Angebot an Aufenthaltsmöglichkeiten mit großzügigen Grünflächen, die zum Verweilen und Genießen einladen und mit lokaler Nahversorgung“, berichtete Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Das weitere Rahmenprogramm der Ausstellung umfasste am 24. Juni eine Radtour durch die Region, mit Startpunkt bei der Grätzloase. In der Bauermühle findet am 27.06.2023 ab 18:30 Uhr eine Ideenwerkstatt zur Stadtentwicklung Mattersburgs statt. Am 28. Juni ab 18.30 Uhr folgt ein Themenabend „Klimawandelanpassung“, am 29. Juni ab 18.30 Uhr die Buchpräsentation mit Diskussion zum Buch "Weiterbauen an Dorf, Siedlung, Stadt" von Albert Kirchengast sowie am 1. Juli ab 20.00 Uhr ein Filmabend zum Ausstellungsfilm „Stadt Land Boden“. Am 5. Juli ab 17.00 Uhr wird zum Stadtspaziergang zum Thema „Fassadenlesen“ eingeladen, an dem der Themenabend „Baukultur“ ab 18.30 Uhr anschließt.