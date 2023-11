Silence: Revival-Konzert nach 54 Jahren in Mattersburg

Seit dem ersten Auftritt im Juli 1969 am Mattersburger Volksfest haben die "Silence" eine bewegte Zeit durchlebt. Der letzte publikumsträchtige Auftritt war im Juli 2021 - während der Pandemie wurden alle Aktivitäten eingestellt und die Silence gingen nach 52 Jahren in den Ruhestand. Die Idee, in der Formation der ersten Jahre wieder aufzutreten, hatte Schlagzeuger Edi Wrenkh und nach 54 Jahren standen die Silence in der Formation der ersten Jahre ihres Bestehens wieder auf der Bühne. Edi Wrenkh, Gabriel Landl, Gerhard Jeidler, Franz Dienstl und Stefan Jagschitz spielten bei allen Songs auf; Gerhard Jagschitz und Franz Karonitsch waren mit einem Gastauftritt dabei.