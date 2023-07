Baumgarten 15. Straßenkirtag in Baumgarten

Ben und Julia hatten sichtlich großes Vergnügen beim 15. Straßenkirtag in Baumgarten. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

D as vergangene Wochenende hielt der 15. Straßenkirtag in Baumgarten Einzug. In den Lokalen wurde mit Livemusik gefeiert, dazu gab es natürlich auch feines Essen. Die Kinder vergnügten sich am Ringelspiel, auf der Schaukel oder bei einer Fahrt mit dem Power Surge und ließen auf der Straße Knallfrösche krachen.