Burggraben-/Kirchengasse werden um 753.000 Euro generalsaniert

Die Burggraben- und die Kirchengasse mit ihrer Gesamtlänge von rund 500 Meter bedürfen infrastrukturmäßig einer Generalsanierung. Das wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Aus dem Ausschreibungsverfahren ging die Firma Strabag als Bestbieter mit einem Gesamtbetrag von rund 998.000 Euro hervor. „Auf mein Bemühen und das des Bauausschusses sowie des Ziviltechnikers und der Baufirma konnten noch diverse Einsparungen vorgenommen werden. Daher beträgt die neue Gesamtauftragssumme rund 753.000 Euro“, kann Bürgermeister Kurt Fischer berichten.

In den beiden Gassen wurden schon heuer vom Wasserleitungsverband die Wasserrohre getauscht, wobei der Ortschef die gute Absprache und Zusammenarbeit mit der Gemeinde ausdrücklich hervorhebt. „Seit dem 23. Oktober wird in der Burggrabengasse schon wieder gearbeitet. Es wird der Oberflächenwasserkanal komplett neu verrohrt, weil dieser schon total kaputt war. Der Schmutzwasserkanal kann mit Roboter saniert werden, was uns Einsparungen bringt. Die gesamte Straßenbeleuchtung wird erneuert und durch zusätzliche Laternenmasten ergänzt, um eine bessere Sicht zu gewährleisten“, schildert Bürgermeister Fischer, der in der nächsten Zeit gemeinsam mit den Anrainern und den ausführenden Firmen eine Begehung organisieren wird.

Gearbeitet soll heuer noch bis zum Winterbeginn - auf alle Fälle so lange wie möglich - werden. Der Bürgermeister schätzt, dass sich die Hälfte des Gesamtarbeitspensums noch heuer ausgehen dürfte. Der Rest der Arbeiten samt der Asphaltierung wird dann im nächsten Jahr erledigt werden.