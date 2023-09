Spiel, Sport und ganz viel Spaß

Vollbild

Tanzlehrer Rainer Wiesmüller übte mit der Tanzgruppe . Organisatorin Kinderfreundeobfrau Helga Ivanschitz (r.) mit Selina und Pia beim Malen und Restaurieren von Gartenfiguren. Ingrid Kiss und Obfrau Helga Ivanschitz mit den Kindern am Filztisch. Ingrid Kiss mit Werkstücken in Filztechnik. Darina, Laura, Janaina, Elena und Zoe beim Malen. Valentina, Laura, Bettina, David, Emma, Marie, Mia und Lena beim Knüpfen. Die ehemalige Obfrau Ulli Budka und Maria Hartmann hielten in der Küche die Stellung.

