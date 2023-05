Derzeit über 500 Bäume gezählt

Es ist sicherlich keine einfache, aber wahrscheinlich eine sehr schöne Arbeit: Bäume zu zählen, sie zu kategorisieren und katalogisieren. Logistisch durchaus eine Herausforderung, denn e soll auch ja kein Baum übersehen werden. „Wir haben uns zunächst auf stark frequentierte Bereiche festgelegt: See, Kindergarten, Volksschule, Kurial- und Kirchenpark, Friedhof, Hauptstraße, Pöttschingerstraße, Matthias-Kollwentz-Straße“, so Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl. „Unser Baumsachverständiger arbeitet sich von Baum zu Baum vorwärts.“

Bisher 526 Bäume nach Art, Alter, Standort katalogisiert

Der beauftrage Baumsachverständigte kommt im Neudörfler Fall von der Firma „Die Baumpfleger“ aus Winzendorf und heißt Philip Wenninger. „Im Vorfeld wurde eine Ausschreibung durchgeführt. Der Umweltausschuss hat danach den Leiter des Bauamts, Daniel Schmirl, und mich beauftragt, mit den Anbietern ein Hearing durchzuführen“, berichtet Sabine Schügerl. Im Gemeindevorstand wurde anschließend die Entscheidung getroffen, die eben auf die „Baumpfleger“ fiel.

Auch bei der Kirche gibt es Bäume, die erfasst werden müssen. Foto: zVg

Mit Stand voriger Woche wurden auf Neudörfler Gemeindegebiet bisher 526 Bäume gezählt. Das werden aber „laut Adam Riese“ noch mehr werden, denn die Baumzählung ist nicht ganz abgeschlossen. Im Baumkataster, einem Verzeichnis in digitaler Form, werden zum Beispiel Daten zu Art, Alter, Maße, Standort und Zustand des jeweiligen Baumes eingetragen. „Er dient dazu, dass die Gemeindeverwaltung auf Knopfdruck sehen kann, wo welcher Baum steht und in welchem Zustand er sich befindet. Außerdem gibt es regelmäßige Kontrollen, die Pflege- und Schnittmaßnahmen protokollieren“, erklärt Sabine Schügerl. Da eben noch nicht alle Bäume erfasst sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht abschließend sagen, wo zum Beispiel der älteste Baum in Neudörfl steht oder wo der mächtigste und größte oder welche verschiedenen Baumarten es in Neudörfl überhaupt gibt. Für die Neudörfler Bürger und Bürgerinnen wird der Baumkataster leider auch nicht einsehbar sein. Die abschließenden Ergebnisse werden aber sicherlich kommuniziert werden.

Baumbestand darf nicht „schleichend weniger werden“

Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Grundsätzlich gibt es in Neudörfl parteiübergreifend einen Konsens, dass der Baumbestand zukünftig nicht weniger werden soll, sagt Sabine Schügerl. „Wir haben im Umweltausschuss darüber gesprochen, dass für jeden gefällten Baum unbedingt einer nachgepflanzt werden muss, damit der Baumbestand nicht schleichend weniger wird.“ Die sogenannte Bauminitiative wird demnächst noch konkretisiert. Anlassbezogen kann es aber immer wieder vorkommen, dass Bäume trotzdem gefällt werden oder notwendig gefällt werden müssen: „Zum Beispiel Bäume, die bereits abgestorben sind.“ Die Einführung eines Baumkatasters in Neudörfl war nicht zuletzt deswegen schon überfällig, sagt Sabine Schügerl: „Mit Hilfe von regelmäßigen Kontrollen kann auch der Gefahr von nicht erkannten abgestorbenen Ästen vorgebeugt werden.“ Damit es hoffentlich keinem Neudörfler so ergeht wie dem Schriftsteller Ödön von Horváth, der 1938 am Champs-Élysées von einem herabstürzenden Ast erschlagen wurde.

