Neudörfl: Über 500 Baumpflegemaßnahmen sind erforderlich

Neudörfl ist ein baumreicher Ort, jedenfalls lassen es die Zahlen vermuten: 737 Bäume wurden von einem Baumsachverständigen des Unternehmens „Die Baumpfleger“ katalogisiert, berichtete Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl während der Sitzung. „Das sind aber nicht alle Bäume in Neudörfl. Wir haben uns in einem ersten Schritt darauf verständigt, dass wir zunächst die neuralgischen Punkte im Ort angehen, also jene, wo sich viele Menschen aufhalten oder wo viele Autos parken.“ Das sind zum Beispiel der Badesee, der Kinderspielplatz, der Kirchenpark, der Bereich rund um den Kindergarten und die Volksschule sowie Durchzugsstraßen wie die Pöttschingerstraße, die Hauptstraße oder die Matthias-Kollwentz-Straße. Das Gutachten ergab, dass hierbei 521 Pflegemaßnahmen notwendig sind, darunter 21 Baumfällungen.

Für jeden gefällten Baum soll ein neuer nachgepflanzt werden

Bürgermeister Dieter Posch witterte darin bereits eine Schlagzeile für sein Parteiblatt: „Grüne beantragen die Fällung von 21 Bäumen!“, meinte er im Scherz. Ganz falsch sei das natürlich nicht, widersetzte Sabine Schügerl, obgleich etwas polemisch, denn das Gutachten des Experten hätte das nun mal so festgestellt. Außerdem wurde im Umweltausschuss mit den anderen Parteien alles besprochen. Dort habe man sich auf ein Gentlemen's Agreement geeinigt, dass für jeden gefällten Baum zumindest ein neuer nachgepflanzt werden soll.

39.312 Euro für 521 Pflegemaßnahmen

Die 521 Pflegemaßnahmen im Detail. Foto: zVg

Nachdem also die erforderlichen Maßnahmen protokolliert waren, ging es im weiteren Verlauf darum, Angebote von Unternehmen einzuholen, die die Arbeiten verrichten würden. Das passierte in den vergangenen Wochen. Eingetroffen sind vier an der Zahl, bei einer Kostenspanne von 39.000 Euro bis hin zu 72.000 Euro. Bestbieter war, und das gab Anlass für eine weiterführende Diskussion, das Unternehmen „Die Baumpfleger“, die, wie oben erwähnt, auch den Auftrag für eine Summe von 6.600 Euro erhielten, den Baumkataster samt der Baumpflegemaßnahmen zu erstellen. Die Frage war, ob es nicht eine schiefe Optik erzeugt, wenn das gleiche Unternehmen begutachtet und die Arbeiten ausführt und ob „Die Baumpfleger“ nicht einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern hatten, weil sie ja im Detail wussten, welche Arbeiten zu erledigen sein würden. Den Punkt konnte Sabine Schügerl schnell abräumen: „Alle Unternehmen haben, bevor sie ihr Angebot erstellt haben, den gesamten Maßnahmenkatalog erhalten.“

Den Eindruck „schiefer Optik“ will man nicht erwecken

Bei der schiefen Optik blieben allerdings Zweifel hängen. Ewald Janska von der ÖVP, selbst Unternehmer, stellte die Frage, wie lange man sich an den Sachverständigen der „Baumpfleger“ gebunden habe. Liegt ein Vertrag – sagen wir – für die nächsten zehn Jahre vor und prüfen sie sich die ganze Zeit selbst, wäre das schon ein wenig problematisch. Eine vertragliche Bindung auf unbestimmte Zeit gäbe es aber nicht, sagt Sabine Schügerl. „Außerdem wird jedes Jahr der Auftrag für die Pflegemaßnahmen neu vergeben. Das heißt, auch die anderen Unternehmen können sich wieder bewerben.“ Erwähnt werden müsse auch, dass die Auftragssumme voraussichtlich dann nicht mehr so hoch sein wird, da ja jetzt schon ein Großteil an Arbeiten erledigt wird. Sabine Schügerl betonte, dass man nicht vergessen darf, dass öffentliche Gelder investiert werden und deutliche Preisunterschiede vorliegen (rund 10.000 Euro zwischen Bestbieter und zweitbesten). Sie war dennoch offen dafür, dem nachgereihten Bieter den Auftrag zu erteilen, wenn dies von einer Mehrheit des Gemeinderats erwünscht gewesen wäre. Dazu kam es allerdings nicht.

Bürgermeister Dieter Posch: Wenn eine solche Überschneidung vermieden werden hätte sollen, wäre es sinnvoll gewesen, das bereits im Vorfeld deutlich zu machen und die „Baumpfleger“ von einer Angebotslegung auszuschließen, was aber nicht passiert sei. Der Beschluss war somit einstimmig, den Auftrag an das Unternehmen aus Winzendorf zu vergeben.

Dann ist es höhere Gewalt, aber nicht grob fahrlässig. Bürgermeister Dieter Posch

Die Idee einen Baumkatasters an sich befanden alle Vertreter und Vertreterinnen über die Parteigrenzen hinweg als sehr gut. Neudörfl ist hier im Vergleich zu anderen Gemeinden ohnehin etwas spät dran, bemerkte Sabine Schügerl, die den Kataster gemeinsam mit dem Umweltausschuss initiiert hat. Lob für die erbrachte Arbeit gab es unter anderem von FPÖ-Parteivorsitzenden Robert Perger: „Der Baumkataster ist eine lohnenswerte Sache! Ich habe mich bereits selbst intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und erkannt, wie wichtig er ist, um einen umfassenden Überblick über die notwendigen Arbeiten zu erhalten, die dann ausgeschrieben werden können. Daher danke ich dem Ausschuss unter der Leitung von Sabine Schügerl herzlich für ihre Arbeit.“ Unterschiedliche Unternehmen gehen bei der Baumpflege unterschiedlich vor und verarbeiten das anfallende Holz auf vielfältige Weisen, so Robert Perger. „Dies führt zu Einsparungen und somit zu Preisunterschieden, wie sie in den Angeboten ersichtlich sind. Dadurch wird unser Gemeindebudget geschont.“

Auch der Bürgermeister lobte die Arbeit der Gemeindevorständin und des Ausschusses – schon allein aus persönlichen Haftungsgründen heraus: „Wenn ich einmal nicht mehr Bürgermeister bin, will ich abgewählt werden oder freiwillig zurücktreten. Nicht aber im Gefängnis landen.“ Er sagt, es gab bereits Präzedenzfälle, bei denen Bürgermeister bestraft wurden, weil sie ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind, für Sicherheit zu sorgen und es Verletzte oder Todesopfer zu beklagen gab. „Mit der Arbeit des Baumsachverständigen kann ich mich darauf berufen, alles Menschenmögliche gemacht zu haben, falls trotzdem etwas passiert. Dann ist es höhere Gewalt, aber nicht grob fahrlässig.“